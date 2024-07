Fernsehen Hardy Krüger lüftet ein Geheimnis

Der Schauspieler fühlt sich nach eigenen Worten am Potsdamer Set von „GZSZ“ sehr wohl: „Es fühlte sich an, als wäre ich nie woanders gewesen. Das lag vielleicht daran, dass ich einige der Kollegen schon kannte oder bereits mit ihnen an anderen Projekten gearbeitet habe.“ Die Atmosphäre sei entspannt und freundlich gewesen. „Ohne Stress und viel Gerede gingen wir gleich ans Werk und hatten unseren Spaß. Jetzt sind fast zwei Monate vergangen, und es fühlt sich an wie eine liebende Gemeinschaft, die Spaß an ihrer Arbeit hat.“