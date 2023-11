Haribo macht Umfrage zum 60. Geburtstag Das ist die beliebteste Süßigkeit aus der Color-Rado-Tüte

Sonst ist die Himbeere klarer Favorit. In neun von 16 Bundesländern wird sie zuerst gegessen. In Bremen und Hamburg etwa, in Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen. Allerdings bleibt sie in neun von 16 Bundesländern auch bis zuletzt in der Tüte. Bremen ist da besonders extrem: 25 Prozent der Befragten greifen sofort zum zuckrigen Obstnachbau mit Gelee, bei 19 Prozent käme er am besten gar nicht in die Tüte. Eine Tauschbörse könnte sich hier vielleicht lohnen.