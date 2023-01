Hobbys : Harley aus Holz - Südthüringer drechselt sich Bike

Sülzfeld Bislang drechselte er Tierfiguren, Schalen und Uhren - jetzt gelang ihm mit einem Motorrad aus Holz sein Meisterstück. Ein Thüringer schuf mit viel Liebe zum Detail eine hölzerne Harley-Davidson.

Diese Harley ist ein Unikat: Bernd Osinischow aus Sülzfeld bei Suhl hat sich sein erstes Bike nicht gekauft, sondern kurzerhand selbst gedrechselt. In 328 Arbeitsstunden fertigte er in seiner heimischen Hobby-Werkstatt das Kult-Zweirad aus Holz. „Es ist kein bestimmter Typ, ich habe mir Bilder von verschiedenen Baujahren angesehen und rausgesucht, was davon in Holz realisierbar ist“, erzählt der 64-Jährige.