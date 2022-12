Wiesenthal-Zentrum : „Hass, Fanatismus“: Kanye West führt Antisemitismus-Liste an

Tel Aviv/New York Mit seinen antisemitischen Äußerungen schockt Kanye West immer wieder, bei Twitter ist der Rapper mittlerweile gesperrt. Zuletzt dinierte er mit Donald Trump.

West, der sich heute Ye nennt, habe neben ständigen antisemitischen Äußerungen auch seinen enormen Einfluss in sozialen Medien dazu missbraucht, „Hass, Fanatismus und Ignoranz als Waffen einzusetzen“, hieß es in dem veröffentlichten Bericht. West habe dazu beigetragen, dass Judenhass Teil des Mainstreams in sozialen Medien geworden sei.

Adidas kündigte Zusammenarbeit

Auch Telegram-Kanal auf der Liste

Das Wiesenthal-Zentrum beklagte in seinem Bericht, es gebe „Empathie, aber nicht genug Handeln“ angesichts antisemitischer Übergriffe in Deutschland und an anderen Orten auf der Welt. Auf der Liste erschienen zudem etwa der UN-Menschenrechtsrat, dem Israel immer wieder unfaire Einseitigkeit vorwirft, und Palästinenserpräsident Mahmud Abbas. An letzter Stelle erscheint der Telegram-Kanal, der den Angaben zufolge von Antisemiten zum Verbreiten ihrer Hassbotschaften genutzt wird.