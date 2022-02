Polizistenmorde bei Kusel : „Hatte noch so viel vor“ - erschossene Polizistin unter großer Anteilnahme beigesetzt

Polizisten und Polizistinnen stehen an der Kirche in Homburg Spalier beim Gedenkgottesdienst für die getötete Polizistin.

Homburg Nach der Beisetzung eines in der Westpfalz ermordeten Polizisten ist auch seine getötete Kollegin beigesetzt worden. Die Anteilnahme ist weiter groß. Es kamen erneut Hunderte Polizisten.

Unter großer Anteilnahme ist eine Ende Januar im Dienst erschossene Polizistin am Mittwoch in ihrer Heimat im saarländischen Homburg beigesetzt worden.

Mehr als 600 Trauergäste verfolgten die Trauerfeier vor der Aussegnungshalle am Friedhof Homburg-Erbach, die per Ton nach draußen übertragen wurde. In der Halle nahm die Familie bei einer nicht öffentlichen Trauerfeier mit einer Ehrenwache der Polizei Abschied von der 24-Jährigen.

Die Polizeianwärterin war am 31. Januar mit einem 29 Jahre alten Polizeikommissar in der Nähe von Kusel in Rheinland-Pfalz während einer Fahrzeugkontrolle erschossen worden. Der 29-Jährige war bereits am Dienstag ebenfalls unter großer Anteilnahme in seinem Heimatort Freisen im Nordsaarland zu Grabe getragen worden.