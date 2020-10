Tier steckte bis zu den Ohren fest : Feuerwehr rettet in Schlamm eingesunkenen Hund

Am Mittwochabend hat die Feuerwehr einen Hund gerettet, der in einem schlammigen Bachlauf eingesunken war. Foto: Jens Herkströter

Hattingen In Hattingen musste die Feuerwehr am Mittwochabend einen Hund retten, der in einem verschlammten Bach feststeckte. Als man ihn fand, war der Vierbeiner bereits bis zu den Ohren in Schlamm eingesunken.



In einem Wald bei Hattingen in Nordrhein-Westfalen ist ein Hund bis zu den Ohren in Schlamm eingesunken und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Ein Spaziergänger habe den Vierbeiner gefunden, teilte die Feuerwehr am Mittwochabend mit.

Der Hund steckte in einem verschlammten Bachlauf fest und kam alleine weder vor noch zurück. Erst mithilfe eines provisorischen Stegs konnte er befreit werden. In eine warme Decke gewickelt kam das Tier erst einmal zur Wache, wo es gebadet wurde. Nun kümmert sich ein Tierarzt um den entkräfteten Hund. Wem er gehört und wie er sich in den Wald verirrt hat, war zunächst nicht bekannt.

