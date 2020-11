Emmerich : Einbrecher erbeuten sechseinhalb Millionen Euro aus Hauptzollamt

Krefeld Bei einem Einbruch in das Hauptzollamt Emmerich in Nordrhein-Westfalen haben unbekannte Täter etwa sechseinhalb Millionen Euro Bargeld erbeutet.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter mit Hilfe eines Kernbohrers in den Tresorraum, wie die Ermittler am Mittwoch in Krefeld und Kleve mitteilten. Der Einbruch sei professionell geplant und ausgeführt worden.