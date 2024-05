Trauer an der Playa de Palma Ermittlungen nach Hauseinsturz auf Mallorca mit vier Toten

Es ist ein angenehmer Freitagmorgen an der Playa de Palma auf Mallorca: Die Sonne taucht den Strand in ein freundliches Licht, sanfte Wellen plätschern ans Ufer, eine leichte Brise streift durch die Palmen, ein paar Möwen tanzen über die Promenade. Und dennoch ist an diesem Freitagmorgen alles anders an der Playa de Palma. Dort, wo Stunden zuvor ein beliebter Beach Club in erster Meereslinie eingestürzt ist und in den Trümmern vier Menschen, unter ihnen zwei deutsche Urlauberinnen, ums Leben gekommen sind, drängen sich rund 100 Schaulustige an der Meerespromenade, abgehalten von blau-weißem Flatterband mit dem Aufdruck Policia Local.