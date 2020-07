Bergungsarbeiten dauern an : Hauseinsturz in Düsseldorf: Ein vermisster Bauarbeiter tot

Düsseldorf Im Düsseldorfer Zentrum ist ein Hinterhaus, das kernsaniert wurde, teilweise eingestürzt. Einer der beiden vermissten Bauarbeiter ist am Dienstagmorgen tot aufgefunden worden. Die Feuerwehr ist weiter im Großeinsatz.

Bei den Bergungsarbeiten nach dem Teileinsturz eines Hauses in Düsseldorf ist einer der vermissten Bauarbeiter tot gefunden worden. Der Tote sei unter Bauschutt und Stahl begraben, sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstag. Die Leiche habe noch nicht geborgen werden können. Man wisse auch noch nicht, um welchen der Vermissten es sich handele. Nach einem zweiten Bauarbeiter werde weiter gesucht.

Das Hinterhaus in der Düsseldorfer Innenstadt in Fußnähe der Königsallee war an Montagnachmittag teilweise eingestürzt. In dem Innenhof des Hauskomplexes, der zum Zeitpunkt des Einsturzes kernsaniert wurde, türmte sich ein riesiger Haufen aus Bauschutt, Gerüstteilen und Mauerstücken. Der Feuerwehrsprecher nannte die Lage vor Ort weiterhin „sehr dynamisch und instabil“. Für die Feuerwehr waren 60 Mann vor Ort.