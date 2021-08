Bekannt als Chefstewardess Beatrice : Bonner „Traumschiff“-Schauspielerin Heide Keller ist tot

Mainz Fast vier Jahrzehnte spielte Heide Keller im Traumschiff mit und wurde für ihre Rolle als Chefstewardess Beatrice berühmt. Nun ist die Schauspielerin, die in Bonn gelebt hat, im Alter von 81 Jahren gestorben.

Die Schauspielerin Heide Keller ist tot. Keller sei am Freitag gestorben, teilte das ZDF am Montag in Mainz mit. Sie wurde 81 Jahre alt. Das Fernsehpublikum kennt die gebürtige Düsseldorferin, die in Bonn lebte, vor allem in der Rolle der Chefhostess Beatrice in der ZDF-Reihe „Das Traumschiff“. Sie war dort von der ersten Folge an bis 2018 dabei.