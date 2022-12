Kein Heineken mehr : Niederländisches Lokal wechselt zu deutschem Bier

Uden Für niederländische Patrioten dürfte das ein schwerer Schlag sein. Ein Lokal in der Gemeinde Uden wechselt von Heineken auf deutsches Pils. Der Grund dafür ist so banal wie nachvollziehbar.

Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Nationalstolz manchmal auch. In diesem Fall wird so mancher Gast des Lokals „De Nachtegaal“ in der niederländischen Gemeinde Uden bald auf eine harte Probe gestellt. Zum Jahreswechsel verabschiedet sich Inhaberin Anke Wijdeven nämlich von einem nationalen Kulturgut.

Alles wird teurer, das Bier nicht

Nun ist es nicht so, dass das Lokal von „Mofs“, wie Deutsche in den Niederlanden abwertend bezeichnet werden, unterwandert wurde und als Außenposten zur alkoholischen Germanisierung des Nachbarlandes dienen soll. Vielmehr hat Inhaberin Wijdeven praktisch gedacht. Weil Heineken dem Bericht von „Omroep Brabant“ zufolge nach zwei Preiserhöhungen in diesem Jahr die nächste für den Jahreswechsel angekündigt hat, hatte sich Wijdeven nach einer günstigeren Alternative umgesehen und war in Deutschland fündig geworden.