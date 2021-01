Reaktion auf Tagesausflügler : Eifel-Gemeinde Hellenthal sperrt Wintersportgebiet

Spaziergänger und Rodelfreunde genießen das Winterwetter am „Weißen Stein“ in der Gemeinde Hellenthal in der Eifel. Von diesem Montag an ist das Wintersportgebiet allerdings gesperrt. Foto: dpa/Henning Kaiser

Update Winterberg/Hellenthal Die Schneeregionen in NRW haben in den vergangenen Tagen einen wahren Ansturm von Ausflüglern erlebt. Winterberg hat am Wochenende bereits ein Betretungsverbot ausgesprochen, am Montag zog auch Hellenthal in der Eifel Konsequenzen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Hellenthal in der Eifel hat aufgrund des großen Andrangs von Ausflüglern in den vergangenen Tagen Konsequenzen gezogen. Von diesem Montag an werden das Wintersportgebiet „Weißer Stein“ und die umliegenden Parkplätze in den Höhenorten gesperrt, teilte die Gemeinde auf ihrer Internetseite mit. Die Entscheidung sei am späten Sonntagabend gefallen. Die Zufahrt zu Parkplätzen an den Ausflugszielen wurde mit Bauzäunen abgesperrt. Alleine auf einem großen Parkplatz hätten am Sonntag etwa 1300 Autos geparkt, sagte ein Sprecher der Stadt am Montag. Erstmals seien Besucher auch auf die Dörfer und Weiler der 8000-Einwohner-Gemeinde nahe der belgischen Grenze ausgewichen. „Die Besucher kamen in Strömen“, sagte der Sprecher. Wiesen und die Seitenränder einer Bundesstraße seien zugeparkt worden. Am Montag seien Mitarbeiter aus der Verwaltung vor Ort, um die Parkverbote durchzusetzen.

Ähnlich ging auch die Polizei in Winterberg vor. Trotz eines Betretungsverbots sind auch am Sonntag wieder viele Tagesausflügler ins verschneite Sauerland gefahren. Die Beamten riegelten daraufhin wichtige Zufahrtsstraßen ab. Es komme jetzt praktisch niemand mehr rein, sagte eine Sprecherin der Stadt. „Wir haben gestern Abend noch ein Betretungsverbot ausgesprochen, aber die Leute sind trotzdem wieder hierhergekommen“, berichtete sie. Die Sperrungen am Sonntag führten den Angaben zufolge teilweise zu einer Verlagerung des Wintersports in angrenzende Gebiete.

Appelle von Winterberg

Winterberg hatte in den vergangenen Tagen unter Hinweis auf die Ansteckungsgefahr mit Corona und den Lockdown immer wieder darum gebeten, auf Ski- und Rodelspaß zu verzichten. „Bleibt zuhause!“, hieß die Botschaft. Dies stieß aber nur teilweise auf Gehör. „Trotzdem setzen sich einige in die Autos und fahren trotzdem hier runter“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. „Was diese Menschen bewegt, kann ich nicht sagen. Unser Appell ist nach wie vor: Es ist nicht der richtige Zeitpunkt für Schnee-Ausflüge, für Menschenansammlungen.“

Lesen Sie auch Zu großer Andrang : Schneegebiete in der Region schlagen Alarm

Polizei und Ordnungsbehörden in Winterberg stellten am Sonntag über 270 Verstöße fest. Demnach wurden zwei Strafanzeigen wegen Körperverletzung erstattet, 150 Verwarngelder wegen Parkverstößen verhängt, außerdem 26 Verwarngelder für Verkehrsverstöße, drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen, 63 Platzverweise, sechs Verstöße gegen die Maskenpflicht, 19 Verstöße gegen das Betretungsverbot und fünf Verstöße gegen die Kontaktbeschränkung.

Am Samstag wurden mit insgesamt 280 Verstößen gegen Corona-Regeln bereits ähnlich viele festgestellt. Dazu gehörten allein 176 Verstöße gegen die Maskenpflicht und 94 Verstöße gegen die Kontaktbeschränkung. Dazu kamen zwei Strafanzeigen, weil Einsatzkräfte beleidigt wurden und in einem anderen Fall bespuckt wurden. Eine Sprecherin der Stadt Winterberg sagte, dass die Touristen ihren Müll teilweise einfach liegen ließen und sogar ihre Notdurft auf Privatgrundstücken oder in der freien Natur verrichteten. Öffentliche Toiletten sind wegen des Lockdowns nicht aufgestellt.

Kilometerlange Staus in Deutschlands Schneegebieten

Im Harz bildeten sich am Wochenende ebenfalls kilometerlange Staus. Bei starkem Schneefall blieben Autos auf glatter Fahrbahn liegen oder stellten sich quer. Bereits am Morgen waren die Parkplätze wieder voll. Es sei nicht mehr zu gewährleisten gewesen, die Rettungswege frei zu halten, hieß es von der Stadt Wernigerode. Das Parken entlang mehrerer Straßen sei daher verboten worden. „Schon bei der Anreise in den Oberharz bilden sich kilometerlange Staus, gefolgt von einer nahezu aussichtslosen Parkplatzsuche vor Ort“, hieß es.

Auch in Hessens Mittelgebirgen reagierte die Polizei mit Sperrungen von Zufahrtswegen auf überlastete Straßen und Parkplätze. „Im Großen und Ganzen ist die Lage relativ unter Kontrolle“, hieß es am Sonntag von der Polizei in Königsstein. Tags zuvor hatte ein Sprecher der Polizei die Situation am Großen Feldberg, dem höchsten Gipfel im Taunus, als „chaotisch wie die letzten Tage“ bezeichnet. Am Sonntag waren Verbindungs- und Zufahrtsstraßen dann gesperrt.

In der Rhön zog es viele Menschen zur Wasserkuppe, Hessens höchstem Berg. „Es ist voll“, sagte ein Polizeisprecher in Fulda. Verkehrsteilnehmer hätten Gefahrenbereiche zugeparkt oder sich auf eisglatter Fahrbahn festgefahren, hieß es zur Lage am Hohen Meißner. Bei einem Rettungseinsatz habe ein Notarzt deswegen per Hubschrauber zum Einsatzort gebracht werden müssen.

Gesperrte Straßen in Rheinland-Pfalz

Gesperrte Straßen hielten die Menschen in Rheinland-Pfalz kaum von der Fahrt in Wintersportgebiete ab. „Wir müssen mehr Leute abweisen als gestern“, teilte ein Sprecher der Polizei in Morbach mit. Einen Ansturm erlebten auch die Wintersportorte im Saarland, in der Eifel, in Baden-Württemberg sowie im Thüringer Wald. „Es herrscht viel Unvernunft“, sagte ein Polizeisprecher. Autos seien an den unmöglichsten Stellen und am Straßenrand abgestellt worden.

Auch in den bayerischen Alpen suchten Tausende Menschen Abwechslung. „Der Ansturm ist enorm“, sagte der Bürgermeister von Schliersee, Franz Schnitzenbaumer, am Sonntag. Hunderte Schlittenfahrer tummelten sich selbst auf kleinen Hügeln und die Skipisten bevölkerten Tourengeher. Im Großraum München lebten drei Millionen Menschen, die alle nicht in den Urlaub fahren dürften - das sei nun zu spüren. „Es ist genauso voll, als wenn Skibetrieb wäre“, sagte der Geschäftsführer der Alpenbahnen Spitzingsee, Peter Lorenz. Die Parkplätze seien voll. Viele nutzten den zugefrorenen See zum Langlaufen oder Schlittschuhlaufen.

(dpa/ga)