Fehlschläge von „Hellsehern“ für 2023 Weltuntergang, King Kong und eine Invasion der Pinguine

Gürteltiere und Pinguine fallen in Städte ein, die Erdumlaufbahn ändert sich drastisch und eine Wirtschaftskrise treibt die Menschen in den Kannibalismus: Für Hellseher war auch das Jahr 2023 nach einer Auswertung der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften (GWUP) im südhessischen Roßdorf denkbar schlecht. „Wirklich spektakuläre Treffer waren nicht zu erkennen. Wenn es Treffer gab, waren sie trivial“, heißt es in dem Bericht. King Kong zeigt sich wieder nicht, der Weltuntergang ist auch ausgeblieben und kein Eichhörnchen sorgte für einen Blackout in New York.