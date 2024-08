Glosse zu Vogelpaar Helmkasuare klauen Campern in Australien das Essen

Als ob es das wüsste, macht sich ein Kasuarpaar im australischen Bundesstaat Queensland zunutze, dass die

Menschen dort im Girramay-Nationalpark die Nähe zur Natur suchen. Können sie haben, solange wir was davon haben, mögen sich die schrägen Vögel gedacht haben. Jedenfalls haben sie die Strategie entwickelt, in augenscheinlich konzertierter Aktion einen Campingplatz zu beschreiten und Touristen dort Lebensmittel zu rauben – teils aus der Hand oder vom Teller. Der Mensch in Aus­tralien als Nahrungsquelle darf da schon froh sein, lediglich als Lieferant in einer neuen Nahrungskette betrachtet zu werden. Und während der Mensch in Europa froh darüber ist, nur ein Möwenproblem zu haben, sorgen sich Wissenschaftler Down Under um die Kasuare und den Regenwald. Dort fressen sie normalerweise Regenwaldfrüchte, deren Samen sie nicht mitverdauen, womit Kasuare sie verbreiten helfen. Sie haben also eine unverzichtbare Rolle in der Natur.