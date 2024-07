Schächten im Stall Tierrechtsorganisation wirft Betrieb in der Region Tierquälerei vor

Ohne Lizenz und ohne Betäubung soll ein Schäfer in seinem Betrieb Schafe getötet haben. Diesen Vorwurf erhebt der Verein Aninova, ehemals Deutsches Tierschutzbüro, mit Sitz in Sankt Augustin. Laut GA-Informationen ist der Schäfer in Hennef ansässig und hat seinen Betrieb in einer angrenzenden Verbandsgemeinde. Videos von versteckten Kameras aus dem Betrieb, die Aninova zugespielt worden sind, zeigen, wie mehrere Männer die Tiere töten. Das Videomaterial ist laut der Tierrechtsorganisation zwischen Ende April und Ende Juni 2024 entstanden und liegt dem GA vor.