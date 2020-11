Hausbesuch auf tierische Art : Huhn legt Ei in Pflegeeinrichtung

Herne In Herne gab es eine klare Antwort auf die Frage, ob denn das Huhn oder das Ei zuerst da war. Schließlich sorgte das Tier für einen Polizeieinsatz in einer Pflegeeinrichtung - die Bewohner hat’s gefreut.

Ein Huhn ist am Freitagmorgen in eine Tagespflegeeinrichtung in Herne gelaufen und hat dort in einer geschützten Ecke ein Ei gelegt. Wo das Huhn herkam, war zunächst unklar.