Kriminalität Mutter und Töchter in Herten tot aufgefunden - Vater wurde festgenommen

Eine Mutter und ihre zwei Kinder sind tot in ihrer Wohnung im nordrhein-westfälischen Herten aufgefunden worden. Polizisten fanden die 37-jährige Frau sowie ihre 5 und 8 Jahre alten Töchter am Dienstagabend, teilten die Polizei Recklinghausen und die Staatsanwaltschaft Bochum am Mittwoch mit. Die genaue Todesursache stehe noch nicht fest, eine Mordkommission ermittle.