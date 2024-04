Prozess Herzmediziner der Berliner Charité zu Haftstrafe verurteilt

Nach Überzeugung des Gerichts hat der 56-Jährige im November 2021 und im Juli 2022 auf einer kardiologischen Intensivstation einen Patienten und eine Patientin (beide 73) jeweils mit einem überdosierten Narkosemittel getötet. Bei den Betroffenen habe es sich zwar jeweils um „Todgeweihte“ gehandelt, so der Richter. Es könne auch sein, dass bei beiden „ein Umschalten von einer kurativen auf eine palliative Behandlung angezeigt gewesen sei. Das Mittel Propofol sei aber in einer Menge verabreicht worden, die bei Weitem das übersteige, was im Rahmen einer therapeutischen Behandlung denkbar sei. Auch sei so gut wie nichts dokumentiert, wie es in der Palliativmedizin sonst üblich sei.