Berlin Herzmediziner unter Mordverdacht

Der Fall kann Erinnerungen an den als „Todespfleger“ bekannt gewordenen Patientenmörder Niels Högel wecken: Ihn hatte das Landgericht Oldenburg 2019 wegen Mordes in 85 Fällen zu lebenslanger Haft verurteilt. Er war in Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst als Krankenpfleger in der Intensivmedizin tätig und tötete dort nach Feststellung des Landgerichts insgesamt 85 Patienten, indem er ihnen medizinisch nicht indizierte Medikamente verabreichte.