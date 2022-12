Schauspieler : Hinnerk Schönemann ist von Heizkosten unabhängig

Hamburg Der 48-Jährige ist für wohlige Wärme in seinem Haus nicht von Gas oder Öl abhängig. Denn er geht stattdessen im Wald Holz sammeln.

Der Schauspieler Hinnerk Schönemann (48, „Nord bei Nordwest“) wohnt seit Jahren auf einem Anwesen auf dem Lande in Mecklenburg-Vorpommern. Er schätzt sich deshalb gerade in der Energiekrise glücklich. „Ich habe Wald, also Holz. Man muss nur Arbeit reinstecken - wir heizen hier ausschließlich mit Holz“, sagte Schönemann der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Und erklärte: „Das abgestorbene Holz holen wir uns im Winter, werfen die Scheite in unseren großen Ofen. Es ist die schönste Wärme der Welt.“