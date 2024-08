Hitze als Risiko So kämpfen Mitarbeitende in Bonner Seniorenheimen gegen hohe Temperaturen

Im Sommer hat Judith Quiske einen besonders wachen Blick auf ihr Handy. „Ich bekomme Warnhinweise via Apps, die über Extremwetterlagen informieren“, sagt die Leiterin des Bonner Sebastian-Dani-Heimes. Bei einem Hitzealarm gehe dann in dem Alten- und Pflegeheim eine Maschinerie an Maßnahmen los, erklärt die 53-Jährige.