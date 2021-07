Hochwasser an der Ahr und im Rhein-Sieg-Kreis : Wetterdienst gab Montag erste Warninformation heraus

Hochwasser an der Ahr und im Rhein-Sieg-Kreis

Offenbach Im Fall der schweren Unwetter in der vergangenen Woche im Westen Deutschlands haben die Rechenmodelle des Deutschen Wetterdiensts (DWD) bereits am Montag klare Hinweise gegeben.

„Wir haben am Montag die Vorabinfo herausgeben können, in der schon stand, dass bis zu 200 Liter (Niederschlag pro Quadratmeter) erwartet werden“, sagte Franz-Josef Molé, der Leiter der Vorhersage- und Beratungszentrale des Deutschen Wetterdienstes (DWD), der Deutschen Presse-Agentur. „Früher ging es eigentlich nicht.“

Das ist insofern ungewöhnlich, da präzise Warnungen bei Unwettern mit Extremregen in der Regel ausgesprochen schwierig sind: Meist handelt es sich um kleinräumige und sehr dynamische Ereignisse. „Da kann innerhalb einer halben Stunde ein ganz anderer Bereich betroffen sein als in den Modellen gezeigt - das macht das Ganze so schwierig“, sagte Molé.