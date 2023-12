Unwetter Hochwasserlage: Talsperren voll, Deiche brüchig

Tagelanger Dauerregen hat in weiten Teilen Niedersachsens über die Feiertage für eine angespannte Hochwasserlage gesorgt. Zahlreiche Flüsse traten über die Ufer und verwandelten die Umgebung in Seenlandschaften. Ministerpräsident Stephan Weil sagte am Dienstagabend: „Die Hochwasserlage in Niedersachsen ist landesweit sehr angespannt.“ Die Okertalsperre im Harz sei zu mehr als 100 Prozent gefüllt. Über den Überlauf der Staumauer werde mehr als doppelt so viel Wasser in die Oker abgegeben wie an normalen Tagen. Mit Entspannung rechnen die Behörden trotz nachlassenden Regens auch in den nächsten Tagen nicht.