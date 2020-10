Lkw bringt Hauswand zum Einsturz : Höhe der Durchfahrt wohl nicht korrekt angegeben

Ein Miet-LKW steckt in einer Hausdurchfahrt fest. Foto: dpa/Harald Tittel

Trier Nach einem Lastwagen-Unfall in einer Durchfahrt und dem Einsturz einer Hauswand in Trier hat die Polizei festgestellt, dass die Höhe des Torbogens wohl nicht korrekt angegeben war.

Wie ein Sprecher am Donnerstag sagte, soll die halbrunde Hausdurchfahrt „nicht im gesamten Umfang“ der auf einem Schild angegebenen Höhe von 3,80 Meter entsprochen haben. Dies hätte eine grobe Messung der Polizei vor Ort ergeben. Die Ermittlungen dauern demnach an.

Der Miet-Lkw hatte sich am Mittwoch in der Durchfahrt festgefahren, Teile eines darüber gelegenen Mehrfamilienhauses waren eingestürzt. Verletzt wurde niemand. Mehrere Wohnungen sind nach Angaben der Stadt Trier zurzeit nicht bewohnbar. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge entstand wohl ein Schaden „im unteren sechsstelligen Bereich“, wie der Sprecher sagte. Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) und der Feuerwehr hatten den Lastwagen den Angaben zufolge am Mittwochabend geborgen. Die Hausdurchfahrt werde weiter gestützt.