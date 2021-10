Frontmann neben Henning Krautmacher : Karnevalsband Höhner bekommt zweiten Frontsänger

Köln Für die Höhner steht nicht nur die Karnevalssession vor der Tür, sondern auch das 50. Jubiläumsjahr. Aus diesem Grund hat sich die Kölner Band mit einem zweiten Frontsänger verstärkt.

Die Kölner Stimmungsband Höhner startet mit einem zweiten Sänger an der Seite ihres bekannten Frontmanns Henning Krautmacher in die anstehende Karnevalssession. Musiker Patrick Lück soll für die Band bei kommenden Auftritten als weiterer Sänger auf der Bühne stehen, wie die Höhner am Montag mitteilten.