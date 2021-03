Henning Krautmacher : Höhner-Sänger hatte Riss in der Halsschlagader

Höhner-Sänger hatte Riss in der Halsschlagader

Köln Aufgrund von Kopfschmerzen und eines hängenden Augenlids ist Henning Krautmacher, Sänger der Band Höhner, vor Kurzem zum Arzt gegangen. Dabei stellte sich heraus, dass er einen Riss in der Halsschlagader hatte.

Höhner-Sänger Henning Krautmacher hatte nach eigenen Angaben vor zwei Wochen einen Riss in der Halsschlagader. Seine dringende Bitte an seine Mitmenschen ist jetzt: „Passt auf euch auf, hört in euch rein - und geht lieber einmal zuviel zum Arzt als zu wenig!“