Extrem scharfe Tortilla-Chips Bundesamt für Verbraucherschutz warnt vor Hot Chip Challenge

Das Bundesamt richtet die Warnung aber auch explizit an Eltern: „Reden Sie bitte auch mit Kindern und Jugendlichen in Ihrer Umgebung und weisen Sie sie auf die Gefahren hin.“ Im Sommer waren die Chips bundesweit in die Schlagzeilen geraten, weil sich Kinder und Jugendliche herausforderten, die extrem scharfen Chips zu probieren, und die Mutprobe in den sozialen Netzwerken zu dokumentieren, vor allem bei Tiktok.