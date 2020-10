Polizeieinsatz in Bamberg : Hotel wirbt: Gäste auch ohne Maske willkommen

Polizeieinsatz in Bamberg

Mit dem Schriftzug „Es sind auch Gäste ohne Mund-Nasen-Schutz willkommen“ hat ein Hotel in Bamberg geworben. Das löste einen Polizeieinsatz aus.

„Es sind auch Gäste ohne Mund-Nasen-Schutz willkommen“ - mit diesem provokanten Schriftzug hat ein Hotel in Bamberg geworben. Die Polizei schritt daraufhin wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz ein und stieß auf Widerstand. Der Wirt und seine Frau gerieten mit den Polizisten aneinander. Beim Einsatz wurden vier Beamte leicht verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. „Das reicht vom Kratzer an der Stirn bis zum verstauchten Finger“, erklärte ein Sprecher. Alle seien aber wieder im Dienst.