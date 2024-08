„Er war so ein toller Mensch“ So trauert Kröv um die Opfer der Hotel-Katastrophe

„Wir sind alle fertig, aber glücklich“, sagt Einsatzleiter Jörg Teusch am Tag nach dem dramatischen Rettungseinsatz in Kröv. Mehr als 24 Stunden waren die Helfer seit der Nacht auf Mittwoch im Einsatz, um die Menschen zu retten, die in dem eingestürzten Hotel eingeklemmt waren. „Wir haben das Maximale erreicht, was wir hätten erreichen können“, sagt der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Landkreises Bernkastel-Wittlich. Zwei Menschen waren gleich bei dem Einsturz gestorben, alle Überlebenden konnten gerettet werden.