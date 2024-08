Trümmer, Tote und Wunder Nach Hoteleinsturz in Kröv begeben sich Retter in Lebensgefahr

Es war ein in Rheinland-Pfalz bislang unvergleichbarer Schadensfall und eine beispiellose Katastrophe: In der Nacht auf Mittwoch brach in Kröv ein Geschoss des Hotels Reichsschenke „Zum Ritter Götz“ auf voller Länge ein. Das Dachgeschoss kam auf der Decke des Erdgeschosses zum Liegen. Das dazwischenliegende Mittelgeschoss wurde völlig zertrümmert und eingedrückt. Als die alarmierten Einsatzkräfte gegen 23 Uhr am Dienstagabend, 7. August, am Einsatzort eintrafen, „hätten wir nicht gedacht, dass wir da noch jemanden lebend retten können“, erinnerte sich Jörg Teusch, Einsatzleiter und Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Landkreises Bernkastel-Wittlich, am Mittwochvormittag auf der Pressekonferenz. Der Einsatz, an dem 250 Rettungskräfte, darunter viele Ehrenamtliche, beteiligt waren, stellte alle Helfer vor eine große Herausforderung und entwickelte sich zu einem langen Nervenkrimi. „So einen Fall hat es noch nicht gegeben“, sagte Bernkastel-Wittlichs Landrat Gregor Eibes.