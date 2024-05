Partymusik Hüftgold oder KI: Wer schreibt gewandtere Ballermann-Texte?

Das Ergebnis: „Sommerparty am Strand, eo eo. Mit dem Drink in der Hand, eo eo. Alle tanzen so frei, eo eo. Die Nacht gehört uns zwei.“ Oder: „Wodka-Lemon-Säule, meine Liebe. Mit dir fühl' ich mich so gut. Wodka-Lemon-Säule, meine Triebe. Du fließt in meinem Blut.“ Textlich nun wirklich keine Champions League - selbst für Ballermann-Verhältnisse.