Kunstfest Weimar Hüller sagt Auftritt auf Kunstfest Weimar kurzfristig ab

Die aus Thüringen stammende Schauspielerin Sandra Hüller hat ihren Auftritt beim Kunstfest Weimar am Samstag „aus zwingenden persönlichen Gründen“ kurzfristig abgesagt. „Wir sind sehr überrascht und bestürzt über die Absage“, sagte Festival-Leiter Rolf C. Hemke. Der Abend sei für das Kunstfest und für Thüringen als Aufruf zur demokratischen Wahlentscheidung am kommenden Sonntag von großer Symbolkraft. „Wir hoffen darauf, dass der ausverkaufte Abend dennoch sein Publikum begeistern wird und dass der Aufruf zur demokratischen Wahl am Sonntag Gehör finden wird“, sagte Hemke.