Vorwürfe der Tierquälerei Skandal-Schlachthof in Hürth soll 75 Tiere illegal geschlachtet haben

Hürth · In den Ermittlungen zu dem Schlachthof in Hürth, der angesichts von Vorwürfen der Tierquälerei Anfang 2023 geschlossen wurde, gibt es neue Erkenntnisse. Der Betreiber will von nichts gewusst haben. Mit seinen Geschäften machte er aber offenbar viel Geld.

24.04.2024 , 18:00 Uhr

In dem Schlachthof in Hürth sollen Schafe illegal geschächtet, also ohne Betäubung getötet worden sein. Auch Schwarzschlachten wird dem Betrieb vorgeworfen. Foto: Deutsches Tierschutzbüro e.V.

Von Nina Bärschneider Redakteurin Wirtschaft