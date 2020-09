Brand in Freudenberg : Hund warnt Besitzer vor Feuer - und stirbt selbst in den Flammen

Freudenberg Ein 44-Jähriger ist in Freudenberg beim Kochen wohl eingeschlafen, woraufhin ein Feuer in der Wohnung ausbrach. Sein Schäferhund weckte ihn schließlich, worauf sich der Mann retten konnte - allerdings nur sich.

Ein Schäferhund hat in Freudenberg seinen Besitzer nachts vor einem Feuer im Haus gewarnt - und ist dann selbst in den Flammen umgekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 44-jährige Besitzer wohl nachts noch gekocht und war dabei eingeschlafen. Am Samstagmorgen um kurz nach ein Uhr habe sein Hund ihn geweckt. Die Wohnung habe da schon in Flammen gestanden.