Brutaler Angriff : Hunde von Lady Gaga bei Raubüberfall gestohlen

Los Angeles Die Polizei in Los Angeles sucht nach zwei gestohlenen Hunden der Sängerin Lady Gaga. Der Vater der Musikerin wendet sich an die Öffentlichkeit.

Die Polizei in Los Angeles sucht nach zwei Tatverdächtigen. Es handele sich um zwei Männer im Alter von 20 bis 25 Jahren, teilte die LAPD-Behörde mit. Der bei dem Vorfall verletzte Hundesitter, der in ein Krankenhaus gebracht wurde, sei in „stabilem“ Zustand.