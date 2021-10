Festnahme : Hunderte digitale Impfausweise gefälscht

München/Nürnberg Sie sollen die QR-Codes für den digitalen Corona-Impfausweis gefälscht und im Netz verkauft haben. Allein im Oktober soll eine Apothekenmitarbeiterin mit Komplizen über 500 Impfzertifikate ausgestellt haben.

Am Freitag sei eine Apotheke in München sowie Privatwohnungen durchsucht worden, die Frau und ein weiterer Beschuldigter kamen in Untersuchungshaft, wie Ermittler der Bayerischen Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen (ZKG) am Samstag in Nürnberg mitteilten. Es handle sich um ein Verfahren von „überdurchschnittlicher Bedeutung“, sagte ein ZKG-Sprecher. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk darüber berichtet.