Film-Dreh in NRW : Hunderte Komparsen für große Hinrichtungsszene gesucht

Ennepetal Ungewöhnlicher Casting-Aufruf: Für eine große Hinrichtungsszene für einen Filmdreh in NRW werden Hunderte Komparsen gesucht. Der Film selbst soll im 18. Jahrhundert spielen.

Wer zum Henker möchte mitspielen? Für eine große Hinrichtungsszene für einen Film in Nordrhein-Westfalen werden mehr als 400 Komparsen und Kleindarsteller gesucht. Sie sollen Dorfbewohner und Zuschauer spielen, die einem makabren Spektakel in historischer Kulisse beiwohnen, wie die verantwortliche Castingagentur der Deutschen Presse-Agentur verriet. Der Film sei im 18. Jahrhundert angesiedelt. „Hinrichtungen waren damals eine Art Volksfest - voll skurriler Ausgelassenheit, mit Gauklern, Musikern und tanzenden, feiernden Menschen“, sagte Agenturchef Gregor Weber.

Die mehr als 400 gesuchten Frauen und Männer sollen optisch in die damalige Zeit passen. „Natürliche, gelebte, ausdrucksstarke Gesichter“ seien gefordert, so die Agentur. Bei Männer etwa sind Bärte und längere Haare gerngesehen - Bewerber sollten sie sich am besten wachsen lassen. Piercings und Tattoos an sichtbaren Körperteilen sind dagegen nicht gewünscht. Ebenso wenig künstliche Bräune - im 18. Jahrhundert gab es noch keine Sonnenbänke.