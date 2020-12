Einheimische sind gegen Lageröffnung : Hunderte Migranten sitzen bei Schneefall in Bosnien im Freien

Bihac (Bosnien) Weihnachten 2020: Hunderte Migranten frieren in Bosnien bei Schneefall im Freien, während Anwohner gegen die Öffnung eines Lagers in Bihac protestieren.

In Bosnien-Herzegowina sind Hunderte Migranten bei heftigem Schneefall in einem heruntergekommenen und ausgebrannten Zeltlager gestrandet. Mit Decken und Schlafsäcken schützen sie sich am Zweiten Weihnachtstag in Lipa im Nordwesten des Landes vor dem eisigen Wind. Das Bosnische Rote Kreuz versorgte die Gestrandeten mit Wasser und Lebensmitteln, von denen einige wegen der Coronavirus-Pandemie Visiere vor dem Gesicht trugen. Die Polizei versuchte, die Ordnung aufrecht zu erhalten,