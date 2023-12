Weihnachtliches Tanzevent auf Mallorca Hunderte Nikoläuse tanzen durch Innenstadt von Palma

Die Partyhochburg Mallorca kann auch in der kalten Jahreszeit für Stimmung garantieren. Bereits seit einigen Jahren organisiert der Veranstalter Linedance Balear, eine Vereinigung verschiedener örtlicher Vereine, zu Beginn der Adventszeit der besonderen Art: Mitten durch die Innenstadt von Palma tanzen am Samstagabend hunderte Frauen und Männer, die sich in Nikoläuse verwandelt haben.