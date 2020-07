Warnung vor Sturmfluten : Hurrikan „Hanna“ trifft in Texas auf Land

Hurrikan „Hanna“ trifft in Texas auf Land

Eine Straße in der texanischen Stadt Corpus Christi ist bereits von dem anstehenden Hurrikan überflutet worden. Foto: Eric Gay/AP/dpa

Washington Neben der Corona-Pandemie, die im US-Bundesstaat Texas besonders wütet, droht neues Unheil: Hurrikan „Hanna“ soll Starkregen und Flutwellen bringen.

Im Pazifik ist Hurrikan „Douglas“ mit Windgeschwindigkeiten von rund 160 Stundenkilometern in Richtung Hawaii unterwegs. Das Hurrikan-Zentrum erwartete allerdings, dass sich der Hurrikan der Stufe zwei abschwächt. Der Vorhersage zufolge soll er in der Nacht zu Sonntag (Ortszeit) in der Nähe der größten Inseln Hawaiis sein - dann als Sturm knapp unterhalb der Hurrikan-Schwelle.