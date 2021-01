14-Tage-Inzidenz bei 1800 : Stark steigende Coronazahlen: Ibiza wird abgeriegelt

Palma de Mallorca Die bei Deutschen beliebte spanische Urlaubsinsel Ibiza wird wegen stark ansteigender Coronazahlen vorerst bis zum Monatsende weitgehend abgeriegelt. Auch auf Mallorca ist die Lage angespannt.

Kritische Situation auf den Balearen

Auch auf den anderen Balearen-Inseln ist die Lage kritisch: Laut des spanischen Gesundheitsministeriums lag die 7-Tages-Inzidenz auf 100.000 Einwohner am Freitag auf den Balearen bei 306. Spanienweit wird der Wert mit 410 angegeben. Zum Vergleich: In Deutschland kam man laut Robert Koch-Institut am Freitag auf 115 Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.