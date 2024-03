Mordende Kapitalisten Im „Tatort“ sind meistens Unternehmer die Mörder

In diesem Land herrschen nun seit Jahren die Freiheit der Kunst und der Medien. Mit Gesetzen ist da also nichts zu machen. Aber vielleicht mit einer Selbstverpflichtung und einer Quote. Damit jeder mal mit einem Mord an die Reihe kommt und niemand benachteiligt oder bevorzugt wird, sollte es vielleicht feste Kontingente für Lehrer, Förster, Verwaltungsbeamte oder Sparkassenmitarbeiter geben. Verwaltungsbeamte wären häufiger dran als Förster. Die Quote müsste natürlich auch nach Mann, Frau und so weiter ausgebaut werden, denn mit Aufteilungen nach Berufen oder Gelderwerb ist es ja nicht getan. Der Mensch hat schließlich auch eine Hautfarbe, eine soziale Herkunft und eine Nationalität zu allem Übel auch noch. Und auch bei den Opfern der Untaten sollte man aufpassen. Hier droht eine doppelte Stigmatisierung, denn wer rechnet sich schon gerne Gruppen zu, die bevorzugt ins Jenseits befördert werden?