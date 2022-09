Glosse zu einem alten Aberglauben : Imker informiert königliche Bienen über den Tod von Queen Elizabeth II.

Fans der Queen in der Region trauern : In „Little Britain“ hängt die Flagge auf halbmast Der Brite Gary Blackburn, Chef des „Little Britain Inn“ trauert in Vettelschoß um die Queen. Die Siegburger Stadtbücherei leert ein Bücherregal für Titel zu Elisabeth II. und im „Cosy Corner“ in Königswinter hängt jetzt der Trauerflor.