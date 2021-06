Corona-Pandemie : Immer mehr Menschen von Long-Covid-Syndrom betroffen

Berlin Long-Covid, also Langzeitfolgen nach einer Corona.Infektion, belastet Betroffene auf verschiedene Weise - neben Störungen der Atmung sind viele auch voller Angst. Tausende Menschen sind jetzt schon arbeitsunfähig. Die Krankenkassen erwarten einen steigenden Reha-Bedarf.

Tausende Patientinnen und Patienten in Deutschland leiden nach einer Covid-19-Erkrankung an Langzeitfolgen.Allein bei der zweitgrößten deutschen Krankenkasse, der Barmer, waren zwischen November 2020 und März 2021 mehr als 2900 Versicherte von einem Post-Covid-Syndrom betroffen, wie eine Auswertung von Versichertendaten der Kasse zeigt, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. Die Deutsche Rentenversicherung erwartet eine steigende Zahl an Reha-Fällen wegen Post- oder Long-Covid.