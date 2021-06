Campen vor der Praxis : Impfaktion von Hausarzt lockt bis zu 2000 Leute an

Impfaktion von Hausarzt lockt bis zu 2000 Leute an

Insgesamt mehr als 1500 Menschen warten bei sommerlichen Temperaturen im Freien auf Einlass in eine Arztpraxis im hessischen Babenhausen. Foto: Boris Roessler/dpa

Babenhausen Der Andrang war riesig, einige waren bereits am Vortag angereist: Mit einer „offenen“ Impfaktion sorgte ein Hausarzt in Hessen für Chaos.

Bereits vor dem Start der Aktion am Samstagmorgen um 8.00 Uhr hätten sich rund 1500 bis 2000 Menschen vor Ort eingefunden und sich in Warteschlangen eingereiht, sagte der Bürgermeister der südhessischen Stadt, Dominik Stadler (parteilos), der Deutschen Presse-Agentur. Die Leute seien teils bereits am Vortag angereist und hätten vor der Praxis campiert.