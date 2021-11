Mit Corona infiziert : Impfdurchbruch bei TV-Moderator Guido Cantz

Köln TV-Moderator Guido Cantz ist nach eigenen Angaben positiv auf Corona getestet worden. In den sozialen Medien vermuten manche User einen Zusammenhang mit der Sessionseröffnung auf dem Heumarkt.

„Wann und wo ich mich infiziert habe, kann ich nicht sagen. Ich bin zweifach geimpft und teste mich seit 14 Tagen täglich“, schrieb Cantz am Donnerstag bei Facebook.

In den Kommentaren zu seinem Posting stellten manche User einen möglichen Zusammenhang zum 11.11. in Köln her: Cantz hatte auf dem Kölner Heumarkt die Karnevalssession auf der Bühne mit eröffnet.