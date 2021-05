Antworten auf die wichtigsten Fragen : Wie komme ich am schnellsten an einen Impftermin?

Bund und Land unterstützen mit Corona-Hilfsprogrammen

Bei der Bearbeitung der Corona-Hilfen für die Wirtschaft liegt Nordrhein-Westfalen im Ländervergleich bundesweit an siebter Stelle. Das geht aus aktuellen Zahlen des Bundeswirtschaftsministeriums hervor. Demzufolge haben die NRW-Finanzbehörden bis zum 12. Mai 73 Prozent der Anträge auf Überbrückungshilfe III bearbeitet. Zum Vergleich: Das Saarland kommt auf eine Quote von 82 Prozent, Schlusslicht Niedersachsen nur auf 48 Prozent. Der Bundesdurchschnitt liegt demnach bei 71 Prozent. An der schleppenden Auszahlung der Gelder für Unternehmen, die in der Corona-Krise an ihre Grenzen gerieten, hatte es viel Kritik gegeben. Im Mittelpunkt stand Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) lobte die Behörden am Dienstag für ihre gute Arbeit. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer für einen Antrag liege zurzeit bei gut zwei Wochen. 1,5 Milliarden Euro seien an Überbrückungshilfe III bereits ausgezahlt worden, täglich kämen weitere zweistellige Millionenbeträge hinzu. Für jene Unternehmen und Selbstständige, die bisher nicht zum Zuge kamen, soll es ein weiteres Hilfsprogramm geben. Dieser Härtefallfonds richtet sich Pinkwart zufolge an Unternehmen und Selbstständige, die bestehende Corona-Hilfsprogramme nicht in Anspruch nehmen konnten. Bund und Land stellen dafür insgesamt weitere 316 Millionen Euro zur Verfügung. Anträge können im Laufe der Woche nur über Dritte, etwa Steuerberater oder vereidigte Buchprüfer, gestellt werden, und zwar unter www.haertefallhilfen.de. Die individuelle Höchstgrenze liegt bei 100 000 Euro.

Insgesamt haben Bund und Land in der Corona-Pandemie Unternehmen, Freiberufler und Solo-Selbstständige in Nordrhein-Westfalen bisher mit 45,6 Milliarden Euro unterstützt. Hinzu kommen laut Pinkwart rund fünf Milliarden Euro Kurzarbeitergeld, um die Folgen für Beschäftigte abzufedern.23,6 Milliarden Euro davon entfallen auf Zuschüsse und Darlehen. Hinzu kamen Steuererleichterungen in Höhe von 22 Milliarden Euro, die Nordrhein-Westfalens Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) als wirksamstes Hilfsinstrument für die Unternehmen bezeichnete, weil sie die Liquidität gesichert hätten. Dabei handelt es sich vor allem um verringerte Steuervorauszahlungen und zinslose Steuerstundungen. NRW hatte einen Rettungsschirm in der Pandemie mit einem Gesamtvolumen von 25 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. kib