Notfall : In 25 Metern Höhe: Menschen in Kettenkarussell gefangen

In 25 Metern Höhe: Menschen in Kettenkarussell gefangen

Besucher sitzen in 25 Metern Höhe in einem Kettenkarussell auf einem Volksfest in Aachen. Foto: Ralf Roeger/dpa

Aachen Eine Fahrt im Kettenkarussell dauert für gewöhnlich nur einige Minuten - dann ist der Spaß wieder vorbei. Doch auf dem Volksfest „Öcher Bend“ in Aachen kam es zu einer technischen Panne...

Gefangen in einem Kettenkarussell 25 Meter über der Erde: Etwa eine Stunde haben 24 Volksfestbesucher am späten Mittwochabend in Aachen in luftiger Höhe ausharren müssen. Dann rettete die Feuerwehr die Fahrgäste, darunter vier Kinder, mit Drehleitern aus dem Karussell.