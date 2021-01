Indonesien : Passagierflugzeug nach Start von Flughafen Jakarta verschollen

Eine Maschine der indonesischen Airline Sriwijaya Air ist nach dem Start verschwunden. An Bord sollen sich 56 Passagiere befinden. Foto: dpa/Jair Cabrera Torres

Indonesische Fluglotsen haben den Kontakt zu einem Flugzeug mit 62 Menschen an Bord verloren. Das teilte das Verkehrsministerium mit. Die Maschine war am frühen Samstagnachmittag (Ortszeit) in der Hauptstadt Jakarta gestartet, etwa 45 Minuten später brach der Kontakt ab.