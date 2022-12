Semeru : Indonesischer Vulkan beruhigt sich nach gewaltiger Eruption

Malang Nach dem Vulkanausbruch hatte indonesischen Medien zufolge eine „kolossale Aschewolke“ den Himmel fast komplett verdunkelt. Inzwischen ist der Vulkan wieder sichtbar.

„Der Vulkan war heute deutlich sichtbar“, teilte das Zentrum für Vulkanologie und geologische Gefahrenvorbeugung mit. In der Nähe des Gipfels sei nur noch dünner weißer Rauch zu sehen gewesen. Nachdem der Semeru am frühen Sonntagmorgen mehrfach heiße Asche bis zu 1500 Meter hoch in den Himmel gespien hatte, hatten die Behörden die höchste Warnstufe 4 ausgegeben.